Foragido da Justiça é recapturado pela PM em Votuporanga

Policiais militares da 3ª Cia do 16º BPM/I – Votuporanga prenderam indivíduo procurado da Justiça.

A equipe policial, juntamente com a equipe do Comando de Grupo de Patrulha (CGP), ciente de um mandado de prisão em desfavor do indiciado se deslocou até o endereço do mesmo, dando cumprimento ao mandado de prisão em regime aberto.

Ocorrência apresenta a Central de Polícia Judiciária permanecendo o mesmo a disposição da Justiça.