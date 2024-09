Homem desaparece durante incêndio em Neves Paulista

Um incêndio de grandes proporções atingiu a região de Neves Paulista na tarde desta quinta-feira (26), causando grandes danos à vegetação e mobilizando equipes de bombeiros, policiais militares e brigadistas de usinas sucroalcooleiras.

Homem desaparecido

Durante a ocorrência, um funcionário de uma fazenda desapareceu. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem estava tentando afastar o gado das chamas quando perdeu contato com os demais trabalhadores. As equipes de resgate estão realizando buscas intensas pela região, mas até o momento não houve sucesso.

Extensão do incêndio

O fogo se alastrou rapidamente, destruindo vastas áreas de canaviais, seringais, mata e pastagens. De acordo com estimativas da TV TEM, mais de 500 hectares foram atingidos pelas chamas.

Combate ao fogo

Para combater o incêndio, foram mobilizados cerca de dez caminhões-pipa e o Helicóptero Águia da Polícia Militar. As equipes trabalham incansavelmente para controlar as chamas e evitar que o fogo se propague para outras áreas.

Causas do incêndio

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. É importante ressaltar que os incêndios florestais, especialmente nessa época do ano, são frequentes e podem ser causados por diversas razões, como queimadas não controladas, descargas elétricas ou até mesmo ação criminosa.