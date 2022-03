Jovem que furtou fiação de igrejas e residência é detido novamente pela GCM

De acordo com a Guarda Municipal, o rapaz foi solto na audiência de custódia após furtar os imóveis no Solo Sagrado e foi detido novamente pelo mesmo delito

O mesmo rapaz de 27 anos que furtou a fiação de uma residência, duas igrejas e uma escola em Rio Preto, na noite do dia 24 de março, no bairro Solo Sagrado, foi preso novamente pela Guarda Municipal na madrugada desta terça-feira, 29, depois de ser flagrado tentando levar a fiação de outra casa no bairro Colorado. Após ter sido preso pelos furtos anteriores, o homem foi solto em audiência de custódia.