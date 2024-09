Cliente de boate é condenado por matar dois seguranças

A Justiça condenou Fernando Damasceno Silva a 44 anos e oito meses de prisão por matar dois seguranças de uma boate em Rio Preto. O crime aconteceu em agosto de 2022, após o cliente ser expulso do estabelecimento por causa de uma briga.

Relembre o caso

Na madrugada de 27 de agosto do ano passado, Damasceno se envolveu em uma confusão dentro da boate. Os seguranças intervieram e o retiraram do local. Horas depois, ele retornou armado e atirou contra os profissionais de segurança, que morreram no local. As vítimas foram identificadas como Fernando Costa Chagas, de 42 anos, e Silmara da Silva, de 52.

Julgamento e condenação

O caso foi julgado na última quinta-feira (5) e a juíza Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira condenou Damasceno por duplo homicídio. A defesa do acusado ainda pode recorrer da decisão.

Impacto do crime

O crime chocou a cidade de Rio Preto e gerou grande comoção entre os familiares das vítimas e a comunidade em geral. A condenação de Damasceno é vista como uma forma de justiça para as famílias dos seguranças mortos.