Homem apontado por denúncias de tráfico é preso pela PM com crack e dinheiro

Um homem que não teve sua identidade divulgada pelas autoridades, foi preso neste domingo (21), acusado de tráfico de Drogas. O acusado foi avistado em atitude suspeita, e ao perceber a equipe correu, sendo alcançado e preso com crack e dinheiro proveniente do tráfico.

Segundo o que foi apurado, durante a madrugada de domingo (21), por volta das 01h20min, policiais militares de Ilha Solteira (SP), em patrulhamento preventivo pela área central da cidade, avistaram um indivíduo caminhando a pé pela via pública, tendo nas mãos um capacete e, ao avistar a Viatura, empreendeu fuga.

O indivíduo foi acompanhado e abordado já dentro de sua residência, no momento em que militares notaram que ele “dispensava” uma faca com resquícios de crack, sendo também localizado uma pedra da mesma substância. Em poder do abordado, contra quem havia diversas denúncias de que praticava o tráfico, a equipe encontraram também R$ 340,00 reais, e, uma porção de maconha.

Diante disso, o indivíduo acabou recebendo voz de prisão, sendo conduzido ao Distrito Policial local, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça.