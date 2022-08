Idoso é morto com golpes de enxada; vizinho é suspeito

Um idoso de 65 anos foi assassinado com golpes de enxada na cabeça, na madrugada desta quarta-feira (24), na área rural no Distrito de Talhado, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, que foi acionada por volta das 4h, a vítima foi encontrada ensanguentada no quintal que fica de frente para a casa do vizinho, também idoso e considerado suspeito de cometer o crime. Ele não foi localizado.

Ainda de acordo com a PM, a vítima trabalhava na área rural e não tinha inimizades, nem antecedentes criminais.

A Polícia Científica isolou a área e faz a perícia no local.

O corpo de José Soares Santana foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil vai investigar o caso.

