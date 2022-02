NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: veículo capota na rodovia Euclides da Cunha entre Votuporanga e Valentim Gentil

Um acidente foi registrado por volta das 14 horas desta sexta-feira, dia 25, na rodovia Euclides da Cunha – entre Votuporanga e Valentim Gentil, após o Cenáculo.

Ainda por motivos a serem esclarecidos, o motorista de um veículo Fox perdeu o controle da direção, vindo a capotar. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local. A Polícia Militar Rodoviária está no local para o registro da ocorrência e a sinalização no trecho está sendo feita pela equipe da UBA (Unidade Básica de Atendimento) do DER (Departamento de Estradas de Rodagens) de Votuporanga.

O acidente envolveu outro veículo e não há no momento, registro de feridos.

Em instantes, mais informações:

Votunews