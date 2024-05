Operação ‘Castelo de Vento’ cumpre mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em São José do Rio Preto (SP), Delta e Uberaba, em Minas Gerais.

O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais (Cira-MG) deflagou na manhã desta quarta-feira (8/5) a operação ‘Castelo de Vento’, para desarticular um esquema criminoso de sonegação de impostos no setor de indústria e comércio de carnes e subprodutos derivados do abate animal. A ação conta com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-SP).