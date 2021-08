Grave acidente é registrado em rodovia de Santa Albertina

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um capotamento envolvendo um veículo Fiat foi registrado na rodovia que liga a cidade de Santa Albertina a Santa Rita dOeste no início da tarde desta quarta-feira, 18 de agosto, no trecho próximo a entrada de Santa Albertina.

Segundo as primeiras informações, o condutor do veículo teria perdido o controle possivelmente em uma curva vindo a capotar.

O SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado para atender a ocorrência e segundo informações extraoficiais o motorista não teria resistido aos graves ferimentos vindo a falecer.

A identidade do motorista e as placas do veículo ainda não foram confirmadas.

foconews