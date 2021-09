LADRÕES ROUBAM MOTO EM VOTUPORANGA E INDIVÍDUO É PRESO PELA POLÍCIA MILITAR

Um roubo foi registrado na tarde desta quinta-feira, em Votuporanga. Dois indivíduos de posse de um simulacro (revólver) anunciaram o assalto e roubaram uma motocicleta na área urbana da cidade.

Após anunciar o assalto, os indivíduos fugiram sentido a Valentim Gentil. Houve intensa perseguição da Polícia e os ladrões acabaram sendo presos na vizinha cidade.

Uma equipe da Polícia Ambiental realizou ação conjunta com o policiamento territorial até a prisão dos elementos.

As buscas se estenderam até Valentim Gentil, e após os policiais ambientais tomarem ciência que os indivíduos haviam caído com a motocicleta e empreendido fuga em meio às residências da área urbana, deslocaram-se até o local.

Após intensa buscas, um indivíduo foi localizado no interior do quintal de uma residência pela equipe do policiamento ambiental, juntamente com policiais do policiamento territorial, sendo realizada sua prisão, bem como a apreensão de um simulacro de arma de fogo utilizado para cometer o roubo.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Valentim Gentil para as providências de polícia judiciária e o preso permaneceu à disposição da justiça.

Reportagem Votunews: