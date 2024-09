Com filha no colo, mulher é ameaçada com faca por companheiro

Com uma criança no colo, dona de casa de 35 anos foi ameaçada com uma faca pelo companheiro e chamou a polícia no bairro Jardim Ouro Verde, em Rio Preto.

Com uma criança no colo, dona de casa de 35 anos foi ameaçada com uma faca pelo companheiro e chamou a polícia no bairro Jardim Ouro Verde, em Rio Preto, nesta quarta-feira (25). De acordo com informações do boletim de ocorrência, o suspeito ameaçou a vítima de morte até mesmo na frente de policiais, alegando “falta de intimidade” do casal e que a esposa “nem comida faz mais para ele”. O homem foi preso.

Policiais militares relataram na Central de Flagrantes que era por volta de 23h30, quando foram acionados ao endereço devido a um caso de violência doméstica. Ao chegarem, se depararam com a vítima fora de casa, com duas crianças, um menino de 8 anos e uma bebê de apenas 8 meses.

Ela contou aos agentes que “o pai dos pequenos [aeroviário, 51 anos] é companheiro dela e que chegou totalmente embriagado em casa e muito agressivo. No momento em que amamentava a pequena, ele pegou uma faca e colocou no pescoço dela, que nada pôde fazer. Em seguida, a ofendeu de várias coisas, todas de cunho sexual, passando a dizer que ia matá-la”.

Seguiu o depoimento dizendo que “o homem passou a quebrar tudo o que via pela frente dentro da casa como talheres, móveis, geladeira, chegando até a inutilizar alimentos que alimentariam as crianças, pois jogou no chão e pisoteou por cima”. Diante dos fatos, chamaram o suspeito, que estava no interior do imóvel”.

Ele saiu e, ao ser questionado, confirmou as ameaças, dizendo a eles que “vai matá-la porque nem comida para ele, ela faz mais e também porque não há mais intimidade entre eles quando ele quer. Quebrei toda a casa hoje para não matá-la”. Com isso, recebeu voz de prisão, foi algemado e conduzido para o plantão.

A mulher acrescentou que “já foi agredida por ele várias vezes, mas nunca havia registrado as ocorrências” e prometeu “representar contra o companheiro porque teme pela vida dos filhos e a vida dela mesma”. Na delegacia, a autoridade de plantão manteve o homem preso, sem direito a fiança e o encaminhou para a carceragem da Deic, onde permanece à disposição da Justiça.