Dia Mundial da Água: Polícia Ambiental deflagra operação de proteção aos recursos hídricos

Objetivo da ação que ocorre nesta quarta e quinta-feira é conscientizar a respeito de meio ambiente e fiscalizar possíveis crimes ambientais.

A Polícia Militar Ambiental deflagra nos dias 22 e 23 de março em Votuporanga/SP e região a “Operação Dia Mundial da Água”.

No dia 22 de março de 1992, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou o Dia Mundial da Água. A data é um esforço da comunidade internacional para colocar em pauta questões essenciais que envolvem os recursos hídricos e a importância de sua preservação e proteção, tornando-se imperioso que o poder público adote medidas de fomento à restauração ecológica das Áreas de Preservação Permanente (APP) de mananciais, como forma de garantir a segurança hídrica da população.

No período, serão intensificadas as ações de policiamento ostensivo nas atividades de preservação da ordem pública e de proteção ao meio ambiente, mediante ações planejadas e direcionadas com enfoque em atividades de educação ambiental, mapeamento por imagens de satélite de áreas de interesse hídrico, fiscalização de áreas com detecção de infração ambiental, além de áreas anteriormente embargadas localizadas em APP, além da promoção da restauração ecológica nessas áreas previamente cadastradas.

O major Daleck, comandante do 4° Batalhão de Polícia Militar Ambiental, salienta que “a manutenção da vegetação existente nas Áreas de Preservação Permanente (APP) é fundamental na proteção dos recursos hídricos, tanto é que a legislação vigente restringe consideravelmente a sua utilização, restrita excepcionalmente em prol da coletividade, nos casos de utilidade pública, interesse social ou atividades de baixo impacto”.

Seguindo esses objetivos, o 4º Batalhão de Polícia Ambiental, retoma o projeto “Plantando Água”, voltado à restauração ecológica das microbacias de captação d’água, contando com importantes parceiros como a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo e da Secretaria da Agricultura, o SEMAE, a CETESB e a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade (CFB), cada qual no contexto de suas missões legais. Diário de Votuporanga

Os telefones das principais sedes da Polícia Militar Ambiental na região são: