Polícia de Fernandópolis prende dois acusados de furtarem soja

Dois homens foram presos pela Polícia Ambiental de Fernandópolis durante uma abordagem em uma propriedade rural na manhã desta quarta-feira, dia 30. Os policiais se deparam com um veiculo carregado com grãos de soja, incompatível com a cultura na área.

Eles foram abordados e acabaram confessando que furtaram 62 sacas de soja, pesando 50 quilos cada uma, que foram subtraídas de uma composição da empresa Rumo.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Fernandópolis onde a autoridade judiciária ratificou a voz de prisão para ambos os indivíduos por furto qualificado.