Equipes da Vara da Infância e da Juventude, acompanhados da PM, vão percorrer os bairros de Rio Preto com maior índice de violência juvenil para coibir onda de homicídios e tentativas de assassinatos

Equipes de agentes da Vara da Infância e da Juventude de Rio Preto, acompanhadas pela Polícia Militar, iniciaram na tarde desta terça-feira, 28, no Parque da Cidadania, operação para acabar com a guerra entre as gangues. Os locais visitados serão bairros com maior índice de violência juvenil, com pontos de tráfico e baixos índices econômicos.