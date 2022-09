Uma família de Votuporanga ganhou as manchetes de Hyannis Port um bairro de Barnstable, em Massachusetts, nos Estados Unidos, por um episódio trágico. Aline de Lima Ferreira de Castro, de 38 anos, fai assassinada a facadas e as investigações preliminares apontar que o principal suspeito é seu próprio marido, Luiz Castro Jr., de 44 anos, que também foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (02).

De acordo com o noticiado pela imprensa estadunidense, as autoridades locais foram acionadas e alertados ainda pela madrugada, por volta de 2h48, sobre a tragédia. Assim que chegaram no local, os policiais encontraram o casal morto, de acordo com investigações iniciais o marido teria matado Aline e logo em seguida tirado a própria vida. O casal deixou dois filhos, um de 7 e outro de 11 anos, que inclusive estavam na casa no momento em que a tragédia aconteceu. As crianças não tem família imediata nos Estados Unidos e atualmente estão sob os cuidados de um amigo da família.