Moradora de Estrela D´Oeste não resiste a ferimentos e morre no hospital após acidente

De acordo com o registro policial, não foi localizado nenhum boletim de ocorrência sobre a colisão

Uma idosa de 66 anos, moradora de Estrela D’Oeste, não resistiu aos ferimentos causados por um acidente automobilístico e morreu no hospital em Rio Preto. De acordo com informações do boletim de ocorrência, registrado nesta segunda-feira (14), Dulce Pereira Silva Oliveira estava internada no Hospital de Base.

Na comunicação da unidade de saúde à Central de Flagrantes consta que “a paciente deu entrada naquele hospital no último dia 13/10 por volta das 15:11hrs, com histórico de ter sido vítima de acidente entre carro e motocicleta, sendo que a vítima estava na motocicleta. Foi submetida a intubação orotraqueal e com a realização de tomografia de crânio, com evidência de hematoma subdural agudo com efeito de massa, ocasião que durante o atendimento apresentou pioras, vindo a evoluir a morte encefálica [no mesmo] dia 13/10/2024, conforme na guia de encaminhamento de cadáver. Fato constatado pelo médico responsável, que diagnosticou preliminarmente como possível causa trauma cranioencefálico grave”.

Veículo de empresa funerária encaminhou o corpo para exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML). Ainda de acordo com o documento policial, não foi encontrado nenhum boletim de ocorrência sobre o acidente de trânsito que a vítima sofreu. As causas do caso, registrado como ‘morte suspeita’, serão investigadas pela Polícia Civil.

A idosa foi velada nesta segunda-feira Velório Municipal de Estrela D’Oeste e o enterro ocorreu no Cemitério Municipal do mesmo município.