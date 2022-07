Mulher arranca pedaço da orelha do marido no dente durante discussão

Durante uma briga, uma mulher, de 22 anos, arrancou parte da orelha do marido, com uma mordida. O caso aconteceu neste sábado (16) no Jardim Colúmbia, em Campo Grande (MS).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima contou para a polícia que estava em casa, quando a esposa passou a agredi-lo com uma faca e outros objetos. Em seguida, a mulher mordeu e arrancou parte da orelha esquerda do esposo.

Após a ocorrência, o homem procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Nova Bahia, mas devido ao ferimento, precisou ser encaminhado para a Santa Casa onde permanece em observação.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro e segue sendo investigado pela polícia.