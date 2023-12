“Foi muito rápido. Eles saíram do meio do canavial. Um deles atirou em minha direção, acredito que era para me acertar. Eu não pensei em nada, apenas acelerei o carro e saí correndo”, disse a vítima que prefere não se identificar.

De acordo com o profissional, a sensação é de insegurança. “Na hora que acontece a gente se sente desprotegido. A gente trabalha tanto e agora fica preocupado não só com a gente, mas com a segurança da família toda. Quando é pra descansar e dormir, a gente não consegue, eu fico em alerta”, desabafou. A polícia trabalha para encontrar os suspeitos. Gazeta do Interior