Câmeras de segurança flagraram um homem tentando furtar combustível de um carro estacionado, em uma das ruas de Nova Andradina (MS) – a 280 km de Campo Grande -. O suspeito utiliza uma mangueira e no flagrante, aparece tentando sugar o líquido que estaria no veículo.

O vídeo começa mostrando um carro estacionando e outro veículo, o do suspeito, chegando. O homem, que tentou furtar o combustível, chega disfarçando, não dando a entender o porquê de ele estar naquele local.

Então, o suspeito abre a porta do passageiro, retira uma mangueira e começa o processo de tentativa de furto. O homem abre o tanque de combustíveis do carro, coloca a mangueira e aparece sugando o líquido em três tentativas.

Durante o processo, ciclistas e motoristas passam pelo local, mas não percebem nada. O suspeito segue com o plano e disfarça o furto na medida que outras pessoas passam perto dos carros.

O sujeito, então, agacha novamente segurando a mangueira. Vários carros passam pela rua e ele volta a disfarçar, olhando ao redor. Quando a via fica tranquila, pega a mangueira e enfia às pressas, novamente, no tanque do carro.