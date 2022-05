Evento abriu as semanas acadêmicas de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição da Instituição

Estudantes de cinco cursos da UNIFEV participaram, na última segunda-feira (dia 16), do X Congresso Interdisciplinar da Saúde da Instituição. O evento, que aconteceu no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, abriu as semanas acadêmicas das graduações de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição.

Mais de 450 pessoas prestigiaram a programação, que contou com palestras de Lenise Conceição Alves Ferreira e de Neyla Albertini Lucas sobre marketing e boas práticas clínicas, respectivamente.

O Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, falou aos universitários sobre a importância do congresso de forma presencial. “Tivemos um hiato de dois anos em que nós não podíamos comparecer, e hoje realizamos um evento de grande porte com uma participação expressiva. Devemos celebrar, pois esse momento é importante para todos nós, que estamos aqui para adquirir conhecimento”, refletiu.

As atividades de cada curso seguem até hoje (dia 19), com uma programação específica por graduação, que contempla palestras, workshops e minicursos sobre diversos temas, como nutrição e doença neurodegenerativa do idoso, modulação intestinal, perícia criminal, cuidados com crianças, entre outros.