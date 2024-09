Escolas municipais de Votuporanga transformam o intervalo dos alunos com projeto “Recreio Dirigido”

Inspetores de alunos das escolas e creches municipais de Votuporanga atuam de maneira lúdica com as crianças durante intervalo escolar

É durante o intervalo nas escolas que as crianças aproveitam para brincar, interagir umas com as outras e conquistar novas amizades. Um momento de descontração e diálogo entre elas e, também, uma boa hora para socializar. Pensando nisso, inspetores das escolas (CEM) e creches (Cemeis) de Votuporanga, juntamente com a Secretaria da Educação, desenvolvem o Projeto Recreio Dirigido, visando dar sentido ao intervalo dos alunos, através de brincadeiras lúdicas e supervisionadas, proporcionando um espaço de convivência saudável e melhor relacionamento entre os estudantes.

No Cemei “Prof. Helena Buzato Rigo”, do bairro Vila América, o inspetor de aluno Mateus Aguiar Romualdo da Silva desenvolveu, junto com a coordenadora Claúdia Jayme, um cronograma semanal de atividades que inclui dança com gestos corporais, brincadeiras de roda, pinturas, jogos de encaixe e parquinho.

“A criança aprende brincando e é através da brincadeira que ela se desenvolve. Enquanto brinca, ela recebe vários estímulos que contribuem para sua aprendizagem dentro da sala de aula, como também melhora a relação professor/aluno, tornando-a amistosa e agradável, estabelecendo vínculos cada vez mais fortes”, comenta a coordenadora Claúdia.

Para o inspetor Mateus, além de ser prazeroso contribuir com as aprendizagens das crianças, ele também ressalta que o ambiente se torna mais organizado. “Percebi, instantaneamente, que, com as atividades recreativas, os intervalos ficaram mais organizados e as crianças mais sociáveis, menos irritadas, inclusive, mais empáticas e cuidadosas com os colegas, facilitando, também o processo de inclusão”.

No Cemei “Dr. Abílio Calile”, no Parque Residencial do Lago, as crianças também participam do projeto. A diretora da unidade, Vania Conceição da Silva, complementa que “o recreio dirigido desenvolve aspectos físicos, mentais e socioemocionais e traz benefícios como concentração e melhor desempenho no aprendizado, além de ser um momento de descontração”.

No CEM “Prof. Anita Liévana Camargo”, no Jardim Bom Clima, a diretora Aparecida Gonzales de Souza Casagrande reforçou a ideia da boa convivência com o personagem Bananas de Pijama. O objetivo é desenvolver um recreio participativo com atividades lúdicas que envolvam todas as crianças com um personagem conhecido e que eles gostem, para desenvolver atividades que promovam o respeito, a colaboração e o divertimento de todos. “É natural, no ambiente escolar, por exemplo, surgirem desentendimentos, o que também faz parte do desenvolvimento infantil. Com a intervenção correta e adequada de um adulto, a criança aprende até onde ela pode ir sem interferir e desrespeitar o espaço do outro”, acrescenta a diretora.

“O importante é a escola contribuir através de projetos como este que se tornam um poderoso aliado no processo de aprendizagem da criança ao longo de sua escolaridade”, ressalta.

Luciane Fuzeto, psicopedagoga da Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura de Votuporanga, falou sobre a importância dessa ação nas escolas e creches. “A Base Nacional Comum Curricular do Brasil defende que a Educação deve promover o desenvolvimento integral dos alunos, englobando não apenas o conhecimento acadêmico, mas também aspectos sociais e emocionais. Nesse sentido, o recreio na escola surge como um momento crucial para o crescimento dos estudantes, servindo como uma pausa valiosa onde eles podem brincar, socializar e relaxar. Dentro desse contexto, o conceito de ‘recreio dirigido’ ganha destaque. Ao contrário do recreio tradicional, onde o tempo é livre para que os alunos escolham suas atividades, o recreio dirigido é planejado de forma estratégica para atender a objetivos educacionais específicos. Através de atividades e jogos lúdicos, esse modelo visa não só entreter, mas, também, desenvolver habilidades psicomotoras, cognitivas e sociais dos alunos. Esse tipo de recreio é um passo importante na promoção de uma educação mais abrangente e inclusiva”.

O secretário municipal da Educação, Marcelo Batista, finalizou reforçando a importância de se trabalhar com projetos voltados ao desenvolvimento integral do aluno. “Esse projeto é uma parceria fundamental entre gestores, inspetores e professores, mostrando que o trabalho em equipe é capaz de transformar o cotidiano escolar e proporcionar um ambiente mais harmonioso e inclusivo. Acreditamos que uma escola que valoriza todos os momentos de interação é uma escola que se preocupa com o crescimento completo dos seus alunos – emocional, social e intelectual. Parabenizo todos os envolvidos e reforço que iniciativas como essa fortalecem nosso compromisso de oferecer uma educação que forma cidadãos conscientes, responsáveis e preparados para os desafios da vida.”