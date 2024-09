Governo de SP prevê programa para incentivar jovens no agro

Com o objetivo de incentivar a participação da juventude no agronegócio paulista, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA) elabora um decreto para instituir o programa Agro Jovem, que prevê políticas públicas para integrar as novas gerações ao campo.

Reduzir o êxodo rural e garantir a sucessão familiar é um desafio enfrentado pelo setor agrícola há décadas, especialmente no que diz respeito à participação da juventude rural. O programa da SAA surge como uma resposta estratégica e necessária para integrar as novas gerações na atividade agropecuária.

A força de trabalho é de quase 2,5 milhões de jovens entre 15 e 29 anos no estado de São Paulo, segundo o censo de 2022 do IBGE, uma parte da população que possui maior vocação com as novas tecnologias. “O foco do programa é aproximar esses jovens da realidade atual do agronegócio. Também é uma via de mão dupla para a juventude, que terá no agro carreiras promissoras, um setor econômico relevante e grande gerador de postos de trabalho”, ressalta Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento de SP.

Para implementar o programa, o Governo de São Paulo pretende se aproximar dessa importante parcela da população. “O primeiro passo é promover eventos de escuta da juventude rural em municípios estratégicos, onde serão coletadas opiniões e necessidades dos jovens do campo. Assim, iremos elaborar uma proposta de trabalho mais eficaz e assertiva e indicar os membros do Conselho Estadual da Juventude do Agronegócio”, destaca Luiz Eduardo D’Urso, coordenador do Programa Agro Jovem da Secretaria de Agricultura.

Segundo D’Urso, com o conselho formado, as atividades poderão ser planejadas e coordenadas, levando conscientização sobre o agronegócio. Um plano de estágios também está previsto e oferecerá aos jovens a chance de aplicar seus conhecimentos no setor agrícola, desenvolvendo habilidades práticas e promovendo a integração com a iniciativa privada e o poder público.

Por fim, o decreto prevê ainda instituir o Prêmio “Jovem Inovador do Agro Paulista” para reconhecer inovações no agronegócio, dividido em categorias por diferentes faixas etárias. “Olhando para o futuro no campo, esses jovens estarão inseridos em um ambiente de hackathons, como maratonas tecnológicas, recebendo capacitação em diferentes matérias”, complementa D’Urso.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento será responsável pela organização e divulgação do prêmio, incentivando a participação da juventude no desenvolvimento do agronegócio paulista, gerando uma iniciativa multifacetada que integra os desafios do êxodo rural, a necessidade de capacitação profissional e a importância da inovação e do empreendedorismo no agronegócio.

Ao investir na juventude rural, o programa não apenas contribui para a continuidade e modernização das práticas agrícolas, mas também promove a sustentabilidade econômica, social e ambiental do setor. Com isso, o Estado de São Paulo se posiciona na vanguarda das políticas públicas voltadas para o fortalecimento do agronegócio e de seus futuros colaboradores. “Esta semana celebramos o Dia da Juventude do Brasil e temos que fortalecer os jovens no agro, para que o setor continue a ser um dos pilares da economia estadual e nacional, agora e no futuro” ressalta Guilherme Piai.