Sorteados recebem prêmios do Dia das Mães ACV

No total, 150 mil cupons foram distribuídos entre os dias 22 de abril e 7 de maio no comércio

A votuporanguense Aline de Carvalho M. Gonçalves recebeu, nesta manhã (19/5), as chaves da motocicleta Suzuki Lindy 125, ano 2022 e modelo 2023, na cor vermelha, que ela ganhou após ser sorteada pela campanha “Minha mãe é linda e merece uma Lindy” da Associação Comercial de Votuporanga – ACV. A bancária fez a compra na loja Anjos e Marmanjos, de artigos infantis, com a atendente Vitória que também levou R$ 150,00 em vales-compras.

A entrega dos prêmios foi realizada com a presença do presidente da entidade, Carlos Eduardo Ramalho Matta, diretoria e imprensa.

No total, 150 mil cupons foram distribuídos entre os dias 22 de abril e 7 de maio no comércio. Além da motocicleta, a ACV sorteou cinco vales-compras no valor de R$ 500,00 que saíram para Helena Thomas Aquino Leagrein, moradora de Nhandeara, cliente da Sueli Center que comprou com Kemily; Juliana Ruiz Silva, de Votuporanga, comprou na Ideal Calçados com Sofia; Antônio Costa Filho, de Votuporanga, cliente da Casa Anzai; Reginaldo Fávaro, de Votuporanga, fez compras no Porecatu com Suzana e também da cidade, Jhonny Ericson dos Anjos, comprou na Ideal Calçados com Selma. Todos os comerciários receberam vales-compras de R$ 150,00.

Mais informações sobre como ser associado ACV e participar das campanhas podem ser obtidas pelo 17. 3426-4044 ou whatsapp: (17) 98132-0022.