Governo de SP estuda implantar pedágios em rodovias de Votuporanga e região 

O Governo do Estado de São Paulo está preparando estudos para viabilizar a privatização da Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310). A informação foi confirmada pelo secretário estadual de Logística e Transporte, João Octaviano Machado Neto, nesta quinta-feira (30), em entrevista para a rádio CBN.

De acordo com ele, a Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) está estudando os novos pacotes de privatização e a instalação de praças de pedágios no trecho da SP-310 que liga Mirassol/SP à Ilha Solteira/SP.

“O estudo avalia o tipo de rodovia, frequência, volume de veículos, a importância dela no pacote de privatização”, explicou o secretário.

Além da Feliciano Sales Cunha, o Governo do Estado está estudando privatizar a rodovia Euclides da Cunha (SP-320), que liga Mirassol à Rubineia/SP. A via é importante ligação para cidades como Santa Fé do Sul/SP, Jales/SP, Fernandópolis/SP e Votuporanga/SP.

“Ainda não temos uma definição, ainda não temos um modelo, mas estamos estudando, havendo uma conclusão ela passa por um conjunto de audiências públicas”, completou.

Investimentos na região

Para a CBN, o secretário João Octaviano Machado Neto também informou que no início do próximo mês, o Estado irá abrir os envelopes das empresas que concorrem na licitação das obras da ponte na rodovia que liga Nhandeara à Votuporanga.

O secretário também falou da expectativa de conclusão das obras da SP-310, que passa por reformas de ampliação, dentro do prazo estipulado.

