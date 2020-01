Rio Preto investiga morte suspeita de dengue

Idosa tinha 79 anos e faleceu no Hospital Beneficência Portuguesa.

O Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, está investigando a morte de uma mulher de 79 anos, moradora de São José do Rio Preto/SP, que faleceu no último dia 27 no Hospital Beneficência Portuguesa. A suspeita é de que a morte tenha sido provocada pelo vírus da dengue. A paciente deu entrada no hospital no dia 22 de janeiro.

O laudo do instituto na capital paulista deve sair em 10 dias. Se for confirmada, essa será a primeira morte provocada pelo vírus em Rio Preto neste ano. A reportagem solicitou à Secretaria de Saúde o balanço dos casos de janeiro, mas foi informada que o levantamento só será divulgado na sexta-feira, 31.

Em 2019, Rio Preto registrou 32,9 mil casos de dengue e 19 óbitos pela doença, todos de pessoas idosas ou com comorbidades. Desde o início da série histórica, em 2000, esta foi a maior epidemia registrada.

FONTE: Informações | diariodaregiao.com.br / Millena Grigolete