GOVERNO DE SÃO PAULO: Rodrigo Garcia lidera pesquisas em Votuporanga e cidades da região

Eleições 2022: Pesquisas SINFOR/SBT mostra​m intenções de voto para o governo de SP em 15 cidades. Em Votuporanga, a pesquisa está registrada pelo número Votuporanga SP-08586/2022

Faltando quatro dias para as ​​eleições, pesquisas da SINFOR Consultoria e Pesquisa, contratadas pelo SBT no interior, mostram​ que o atual governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB), lidera as intenções de voto para o governo paulista em sete das 15 cidades mais importantes das regiões oeste e noroeste paulista. Os levantamentos foram feitos em 15 cidades da região: Adamantina, Andradina, Araçatuba, Barretos, Bastos, Birigui, Catanduva, Fernandópolis, Lins, Jales, Olímpia, Presidente Prudente, Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto e Votuporanga.

​Em duas das três principais cidades, Garcia está no topo da disputa. Em Araçatuba e São José do Rio Preto, ​o governador paulista aparece o 1º. Em Araçatuba, Garcia tem 25,8% das intenções de voto, seguido de Tarcísio, com 24,8%. Já em São José do Rio Preto​, reduto de​ Garcia​, o governador​ aparece com 34%, à frente de Tarcísio, que tem 25,1%.

Já em Presidente Prudente, Tarcísio tem 28,7% das intenções de voto e Garcia, 15,3%.

Os dois candidatos têm partido para o ataque, afirmando que cada um é a melhor opção para disputar o segundo turno com Fernando Haddad, do PT, que lidera as pesquisas estaduais.

*Os candidatos com menos de 1% das intenções de voto não foram citados

Os pesquisadores da SINFOR ouviram entre 400 e 900 pessoas em cada cidade, dependendo do tamanho do colégio eleitoral de cada uma delas. Em Presidente Prudente, foram ouvidas 600 pessoas, em Rio Preto 900 e, em Araçatuba, 500 eleitores.

ANÁLISE

Apesar do desempenho ruim de Fernando Haddad nas 15 cidades do oeste e do noroeste paulista, o petista está garantido, de acordo com as pesquisas estaduais, no segundo turno. Para o jornalista do SBT e apresentador do programa Tela Política, Marcelo Casagrande, se levados em consideração os números regionais das 15 cidades, Rodrigo Garcia deve ser o provável oponente de Haddad na votação do dia 30/10.

“As 15 cidades pesquisadas têm, segundo o TSE, 1,33 mi de eleitores. Se levarmos em conta uma projeção média de 25% de abstenções, brancos e nulos, temos cerca de 1 milhão de votos válidos”, analisa Casagrande que complementa: “Levando em conta esse volume de votos, Garcia tem uma leve vantagem de cerca de 5,4 mil votos sobre Tarcísio nesta região”.

De acordo com os dados analisados pelo jornalista a pedido do sbtinterior.com, Rodrigo Garcia atingiu a média de 25,79% dos votos válidos no grupo de cidades. Tarcísio estaria logo atrás com 25,25%. Em números reais, Garcia alcança uma estimativa de votos de 257.974, enquanto Tarcísio aparece com 252.549.

“Vários fatores mostram esse desempenho de Garcia à frente de Tarcísio. Apesar do bolsonarismo ter força no interior do estado, Tarcísio ainda tem como obstáculo o crescimento da aprovação do governo de Garcia, como revelou anteriormente o Data Folha. O que também chama a atenção é que Garcia acaba sendo a única terceira via que, de fato, se viabilizou. Diferentemente do cenário nacional que tem uma polarização entre os dois primeiros colocados na corrida presidencial”, conclui o jornalista.

