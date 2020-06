Jorge Seba relata trajetória e comenta a decisão de deixar o governo atual

O ex-secretário de planejamento de Votuporanga/SP colocou seu nome à disposição do partido para as próximas eleições municipais.

Nesta segunda-feira (1º), o Diário Oficial Eletrônico do Município trouxe publicado que o secretário Municipal de Planejamento, Jorge Augusto Seba, havia sido exonerado a pedido de sua função na Prefeitura de Votuporanga/SP.

Inicialmente, Jorge Seba ocupou o cargo de diretor de Obras da Prefeitura de Votuporanga, entre 1978 e 1983; sendo assessor de Planejamento entre 1983 e 1988.

Entre os anos de 1989 e 1992, Seba ocupou uma cadeira na Câmara de Vereadores, sendo presidente da Casa Legislativa; além de trabalhar como professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unifev.

Jorge Seba voltaria a gestão entre os anos de 2009 e 2016, como Secretário de Desenvolvimento Urbano, na gestão do ex-prefeito Junior Marão.

No relato publicado em seu perfil no facebook, Seba explicou sua trajetória, claramente colocando seu nome à disposição do partido para as próximas eleições municipais.

Leia o relato na íntegra:

“Hoje deixo o cargo de secretário de Planejamento de Votuporanga, que venho ocupando desde 2009, a convite do então prefeito e líder Junior Marão, um grande amigo, e por quem tenho enorme respeito e admiração. Continuarei sempre pronto ao chamado para servir à nossa cidade. Foi assim, ao participar das administrações dos ex-prefeitos João Antonio Nucci e Mário Pozzobon, na década de 80, e, depois, como vereador e Presidente da Câmara Municipal, no início da década 90. E também na reconstrução da nossa Santa Casa. Por mais de 20 anos, segui minha vida profissional na iniciativa privada, até que atendi ao chamado do então prefeito Juninho para voltar ao setor público. Nestes anos, lideramos o maior programa habitacional da história de Votuporanga, realizando o sonho da casa própria de milhares de famílias, bem como os projetos urbanísticos que transformaram a cidade e a concepção de escolas e unidades de saúde mais modernas e adequadas. Permaneci na administração municipal, a pedido do atual prefeito João Dado, para liderar o novo plano diretor do município, onde tivemos a oportunidade de ouvir e entender o que a nossa gente precisa, e, com isso, planejar os caminhos de Votuporanga para os próximos 10 anos. Sei que não se faz nada sozinho, bem como a união de todos é fundamental. Por isso, gostaria de agradecer a equipe de funcionários da secretaria de Planejamento, que não mediram esforços para fazer as coisas acontecerem; a liderança do deputado Carlão Pignatari, que deu voz às nossas ações junto ao Governo do Estado; bem como os nossos vereadores, pela forma que me receberam e ajudaram no aperfeiçoamento dos projetos. E por fim, ao apoio que sempre tive de toda a minha família, meu alicerce e inspiração, na pessoa da minha amada esposa Rose. Foi uma honra servir, mais uma vez, à população de Votuporanga e poder colaborar, no que foi possível, com a nossa cidade. Obrigado a todos!”