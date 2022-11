Governo de São Paulo dissolve 34 bloqueios em rodovias estaduais

Desde domingo (31) a noite, o Governo do Estado de São Paulo dissolveu 34 bloqueios de caminheiros em rodovias estaduais. Equipes da Polícia Militar visitaram os pontos de bloqueio nas estradas paulistas e negociaram a suspensão do movimento organizado pelos caminhoneiros.

Nos 34 pontos, depois da negociação com os policiais, a interdição foi suspensa e o trânsito nas rodovias liberado.

A Polícia Militar criou nesta segunda-feira (31) um gabinete de crise e está tomando decisões com base nas novas informações que chegam. A PM está empenhada em negociar com os manifestantes para, com a maior brevidade, liberar as rodovias e restabelecer o fluxo de pessoas e mercadorias.

Seguem os locais dissolvidos:

São Paulo: Na Alesp teve início às 19h15 (31) até às 5h11 de hoje (1º). Eram 250 pessoas que integravam a manifestação;

Santo André: Viaduto Salvador Avamileno, teve início às 22h12 e foi finalizada às 23h e contou com três manifestantes;

Cotia: Raposo Tavares, km 22, teve início às 18h30 e foi finalizada às 22h30. Contou com 35 manifestantes;

Biritiba Mirim: Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, 68, teve início às 16h25 e finalizada às 23h30. Contou com 100 pessoas e 50 veículos;

Mogi das Cruzes: Rodovia Pedro Eroles, km 49, iniciada às 22h30 e finalizada às 22h50. Contou com 100 pessoas e 20 veículos;

Suzano: Avenida Prudente de Morais, 1700, iniciada às 17h e finalizada 00h (1º). Contou com 10 pessoas e 4 veículos;

Caraguatatuba: Rodovia dos Tamoios, km 82, iniciada às 20h40 e finalizada às 2h24 (1º). Contou com 300 pessoas e 30 caminhões;

Engenheiro Coelho: Rodovia Professor Zeferino Vaz, iniciada às 23h e finalizada às 0h30 (1º). Contou com 100 pessoas;

Campinas: Rodovia Anhanguera, iniciada às 14h59 e finalizada às 15h34. Contou com 10 pessoas e 4 veículos;

Socorro: Rodovia Capitão Bardoíno, km 134, iniciada às 23h59 e finalizada às 2h15 (1º). Contou com 50 pessoas;

Ribeirão Preto: Rodovia Anhanguera, km 312, iniciada às 10h30 e finalizada às 22h27. Contou com 200 pessoas e 30 caminhões;

Araraquara: Rodovia Washington Luiz, km 267, iniciada às 1h23 (1º) e finalizada às 3h30 (1º). Contou com 30 pessoas;

Itápolis: Rodovia SP317, iniciada às 18h e finalizada às 20h50. Contou com 50 pessoas;

Tabatinga: Rodovia SP331, iniciada às 18h e finalizada às 4h (1º). Contou com 100 pessoas;

São Carlos: Rodovia Wasington Luiz, km 230, iniciada às 0h43 (1º) e finalizada às 2h20 (1º). Contou com 60 pessoas;

Bebedouro: Rodovia Armando Sales de Oliveira, iniciada às 02h13 (31) e finalizada às 7h. Contou com 160 pessoas e 80 veículos;

Santa Rosa do Viterbo: Rodovia Conde Francisco Matarazzo Junior, iniciada às 19h08 e finalizada às 23h28. Contou com 50 pessoas, 10 carros e 5 veículos;

Bariri: Rodovia Deputado Leonidas Pacheco Ferreira, km 332, iniciada às 14h30 e finalizada às 22h27. Contou com 100 pessoas;

Boraceia: Rodovia Cezar Augusto Sgaviolli, iniciada às 19h e finalizada às 21h04. Contou com 30 pessoas;

Jaú: Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, km 157, iniciada às 20h40 e finalizada às 22h50. Contou com 60 pessoas e 30 veículos;

Catanduva: Rodovia Washington Luiz, iniciada às 15h16 e finalizada às 18h17. Contou com 50 pessoas;

Ibirá: Rodovia SP379, km 10,5, iniciada às 13h e finalizada às 15h. Contou com 15 pessoas, 7 veículos e 4 carros;

Santos: Avenida Marginal da Rodovia Anchieta, 2755, iniciada às 23h04 e finalizada às 23h45;

Bertioga: Rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rego, iniciada às 23h41 (30) e finalizada às 0h00 (31). Contou com 20 pessoas;

Itariri: Rodovia SP 055, 345, iniciada às 20h25 (30) e finalizada às 22h04 (30). Contou com 15 pessoas;

Itariri: Rodovia SP 055, 345, iniciada às 20h25 (31) e finalizada às 20h30 (31);

Guarujá: Rua José Saúda, 294, iniciada às 21h (31) e finalizada às 00h15 (1º). Contou com 30 pessoas;

Itanhaem: Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, km 339, iniciada às 12h (31) e finalizada às 13h. Contou com 20 pessoas;

Itu: Praça Duque de Caxias, 284, iniciada às 20h24 (31) e finalizada às 3h (1º). Contou com 600 pessoas;

Avaré: Rodovia SP255, km 273, iniciada às 14h (31) e finalizada às 21h (31). Contou com 120 pessoas e 50 caminhões;

Assis: Rodovia SP270, km 446, iniciada às 18h30 (31) e finalizada às 20h20 (31). Contou com 100 pessoas e 85 caminhões;

Santo Anastacio: Rodovia Raposo Tavares, iniciada às 14h20 (31) e finalizada às 16h30 (31). Contou com 20 pessoas e 17 veículos;

Presidente Epitácio: Rodovia Raposo Tavares, 649, iniciada às 13h20 (31) e finalizada às 13h55 (31). Contou com 60 pessoas e 25 caminhões;

Brotas: Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano, iniciada às 22h30 (31) e finalizada às 1h09 (1º). Contou com 20 pessoas;

Braúna: Rodovia Assis Chateaubriand, iniciada às 14g40 (31) e finalizada às 20h56. Contou com 80 pessoas e 50 caminhões