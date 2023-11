Audiências públicas das Secretarias Municipais da Prefeitura começam nesta sexta-feira

A agenda do primeiro dia conta com três apresentações; audiências seguem até o dia 15 de dezembro

As Secretarias Municipais da Prefeitura de Votuporanga iniciam, nesta sexta-feira (1/12), a apresentação dos balanços das ações realizadas durante o ano de 2023. A agenda de todas as apresentações foi publicada no Diário Oficial Eletrônico. As audiências públicas de prestação de contas do governo municipal são determinadas pelo Art. 56, Inciso XLI, da Lei Orgânica Municipal 78, de 8 de agosto de 2019.

A agenda do primeiro dia conta com três apresentações: sendo a primeira da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, às 9h30; a segunda da Controladoria Geral do Município, às 14h; e o Fundo Social de Solidariedade, às 15h30. As audiências seguem até o dia 15 de dezembro.

Todas as apresentações são abertas ao público e realizadas no Plenário da Câmara Municipal de Votuporanga “Dr. Octávio Viscardi” e estão sendo transmitidas pelo canal da Câmara no Youtube. A agenda segue até o dia 16 de dezembro.

AGENDA COMPLETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

DATA: 1/12/2022

HORÁRIO: 9H30

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DATA: 1/12/2022

HORÁRIO: 14H

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE “PROFª MARIA MURO POZZOBON”

DATA: 1/12/2022

HORÁRIO: 15H30

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

DATA: 5/12/2022

HORÁRIO: 9H30

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA-VOTUPREV

DATA: 5/12/2022

HORÁRIO: 14H

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DATA: 5/12/2022

HORÁRIO: 15H30

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO

DATA: 7/12/2022

HORÁRIO: 14H

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS

DATA: 7/12/2022

HORÁRIO: 15H30

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE – SAEV AMBIENTAL

DATA: 8/12/2022

HORÁRIO: 9H30

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

DATA: 8/12/2022

HORÁRIO: 14H

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

DATA: 8/12/2022

HORÁRIO: 15H30

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

DATA: 12/12/2022

HORÁRIO: 9H30

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DATA: 12/12/2022

HORÁRIO: 14H

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DATA: 12/12/2022

HORÁRIO: 15H30

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E GABINETE CIVIL

DATA: 14/12/2022

HORÁRIO: 9H30

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

DATA: 14/12/2022

HORÁRIO: 15H30

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO

DATA: 14/12/2022

HORÁRIO: 14H

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DATA: 15/12/2022

HORÁRIO: 9H30

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DATA: 15/12/2022

HORÁRIO: 14H

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DATA: 15/12/2022

HORÁRIO: 15H30

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA