Governador Rodrigo Garcia anuncia duas novas obras para Votuporanga

Construção de um viaduto que interligará o bairro Paineiras com a vicinal de acesso a Valentim Gentil e cobertura de um pavilhão no Centro de Eventos serão executados com recursos do Governo do Estado

Durante a inauguração da Clínica Veterinária Meu Pet realizada em Votuporanga na última sexta-feira (17/6), o governador Rodrigo Garcia anunciou mais investimentos do Estado para o município. Duas importantes obras serão executadas com recursos estaduais, por intermédio do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari: um viaduto que interligará o bairro Paineiras com a vicinal de acesso a Valentim Gentil (Estrada Municipal Nelson Bolotário – conhecida como “Subida da Morte”) e a cobertura de um pavilhão no Centro de Eventos.

O viaduto é uma obra aguardada desde quando a rodovia Péricles Bellini (SP 461) foi duplicada, em 2012. Com o crescimento da cidade para a região oeste, a obra será de extrema importância para travessia sobre a rodovia de forma segura e organizada. “Essa obra estava prevista no pacote da duplicação, no entanto, faltaram recursos para executá-la naquela época e, agora, faremos esse viaduto com dinheiro do Estado”, disse o governador Rodrigo Garcia, que enquanto deputado federal também destinou emenda para a duplicação da SP 461.

Cobertura de pavilhão no Centro de Eventos

A outra obra anunciada pelo governador Rodrigo Garcia foi a cobertura de 6 mil m² de área no Centro de Eventos “Helder Galera”, localizado na vicinal Ângelo Commar, que liga Votuporanga a Parisi. A cobertura será importante para melhorar ainda mais a estrutura daquele espaço que já conta com 100 cabines de banheiro, arquibancada e quadra. “É um espaço da Prefeitura que aos poucos vamos equipando com estrutura para receber diversos tipos de eventos e trazer opções de lazer e entretenimento à população”, explicou o prefeito Jorge Seba.

O Centro de Eventos receberá a Expo Votu, entre os dias 5 e 8 agosto, com portões abertos todos os dias e shows gratuitos de Cesar Menotti e Fabiano, Fernando e Sorocaba, Luan Santana e Boate Azul com Gian e Giovani e Edson e Hudson.

Primeira Clínica Veterinária do Estado de São Paulo

O prefeito Jorge Seba recepcionou o governador do Estado, Rodrigo Garcia, na sexta-feira (17/6) para a inauguração da primeira Clínica Veterinária construída pelo programa Meu Pet, do Governo do Estado de São Paulo. Em Votuporanga, a Clínica Municipal “Daniele Soler da Silva”, fica localizada na Av. Prefeito Mário Pozzobon, em frente à Arena Plínio Marin.

A obra foi custeada pela Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo com investimento estadual de R$ 5 milhões, em terreno próprio do Município de 3.446,37 m² e 594 m² de área construída com recepção, sala de espera, triagem, consultórios, sala de medicação, laboratório, setor de internação, sala para infectocontagiosos e espaço de banho e tosa. Há ainda espaços equipados para exames de raio-X e ultrassom, centro cirúrgico e farmácia.

A Clínica Veterinária será destinada ao atendimento de animais para consultas, tratamentos clínicos e cirurgias de pequeno porte. “É uma importante conquista para a nossa cidade, que contará com serviço gratuito em benefício da causa animal, que também interfere positivamente na saúde pública”, comemorou Seba.

O funcionamento da Clínica se dará após aprovação de projeto de lei para regulamentar o atendimento, que o Município enviará para apreciação da Câmara Municipal de Vereadores.

Participaram do ato inaugural também o deputado e presidente da Alesp, Carlão Pignatari, que intermediou a conquista da Clínica para Votuporanga junto ao Governo do Estado. Além dele, os parlamentares da região, Geninho Zuliani, Itamar Borges e Fausto Pinato também acompanharam a entrega, além de diversos prefeitos e demais autoridades de Votuporanga e região.

Arena Esportiva

Aproveitando a passagem por Votuporanga, o governador Rodrigo Garcia também inaugurou uma das cinco Arenas Esportivas construídas pelo Governo do Estado no município. Com investimento de R$ 350 mil em cada uma, a Arena conta com campo de futebol society e quadra de basquete 3×3, equipados com iluminação de LED e arquibancada.

A Arena inaugurada fica na região sul, na rua Ercole Sereno, próximo ao cruzamento com a Av. Prestes Maia. Outras quatro estão em fase de instalação: na região norte, no Jardim Residencial Belas Águas; região leste, no São Cosme; região oeste, no Pacaembu, e no distrito Simonsen.