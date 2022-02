Segundo o pedido enviado à Procuradoria-Geral da Prefeitura de Rio Preto, o documento se destina à preparação da viagem presidencial a Rio Preto. A informação oficial foi confirmada pela Coluna.

Movimentação 1

Esta é a primeira movimentação oficial do governo federal confirmada para a vinda do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), a Rio Preto no próximo dia 24 de fevereiro para a entrega das obras da BR-153.

Movimentação 2

Antes disso, o helicóptero Pantera, do Exército, passou alguns dias sobrevoando a região, com intervalos para abastecimento no Aeroporto de Rio Preto, num claro indicativo também de preparação para a agenda presidencial na região.

