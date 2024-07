Vereador Emerson Pereira pede abertura de escola nas férias para amparar famílias

O vereador Emerson Pereira utilizou a tribuna da última sessão da Câmara Municipal, ocorrida na segunda-feira (15/7), para abordar a necessidade de apoio às famílias durante o recesso escolar.

Ele destacou que, embora o período de férias seja aguardado pelas crianças para atividades recreativas, ele também representa um desafio significativo para os pais que não têm uma rede de apoio para cuidar dos filhos enquanto trabalham.

Emerson já havia solicitado em mandatos anteriores que o município estudasse formas de amparar essas famílias. Ele sugeriu que, em dezembro, quando os alunos estarão de férias novamente, a Prefeitura, em parceria com a Secretaria da Educação, considerasse a possibilidade de abrir uma escola na área central para acolher as crianças. Ele citou o CEMEI “Prof. Valter Peresi” como um local ideal devido ao seu amplo espaço e sugeriu a contratação de professores e educadores para dar suporte escolar.

O vereador destacou que a crescente procura por atendimento em entidades socioassistenciais, como a Comunidade São Francisco de Assis e outras da Zona Sul, é uma motivação adicional para discutir o assunto. “O Governo do Estado havia iniciado o projeto “almoço nas férias” em escolas durante o recesso de julho, mas lamento que nossa cidade não tenha aderido ao programa”.

Horto Florestal

Além disso, Emerson pediu que a Prefeitura, através da SAEV Ambiental, promovesse serviços de limpeza no Horto Florestal “Sergio Ramalho Matta” para que as famílias possam usufruir do espaço durante as férias.

Emerson elogiou o espaço como um lugar ideal para piqueniques, brincadeiras e passeios, mas destacou a necessidade de manutenção para evitar incidentes com animais peçonhentos.

Com essas ações, Emerson busca garantir que as famílias possam aproveitar melhor os períodos de recesso escolar, oferecendo suporte adequado às crianças e promovendo a utilização segura e agradável dos espaços públicos.