Rede de distribuição de energia nos municípios atendidos pela Neoenergia Elektro está preparada para as eleições municipais

Neoenergia Elektro realizou uma série de ações preventivas para garantir a qualidade, a continuidade e a confiabilidade do fornecimento nos dias de eleição para prefeitos e vereadores

A Neoenergia Elektro tem trabalhado para garantir a qualidade, a continuidade e a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica nos dias de eleição para prefeitos e vereadores, nos 223 municípios atendidos pela concessionária no estado de São Paulo. A distribuidora inspecionou 100% dos circuitos e cadastrou em seus sistemas as escolas e cartórios eleitorais que serão utilizados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no dia 6 de outubro, quando acontecerá o primeiro turno, e no dia 27, caso necessário o segundo turno.

Em 2024, a Neoenergia Elektro já promoveu a inspeção em mais de 40 mil quilômetros da rede e realizou a manutenção preventiva em todos os pontos críticos identificados nas inspeções. As subestações e Linhas de Transmissão da Neoenergia Elektro também passaram por uma inspeção, garantindo a confiabilidade do fornecimento de energia.

Além disso, os mais de 1.700 locais de votação e transmissão de dados foram cadastrados e estão sendo monitorados pela distribuidora para que possíveis atendimentos sejam feitos em curto espaço de tempo. Todo esse trabalho está sendo feito em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, sendo disponibilizado canal de atendimento específico e canal direto entre a sede do TRE e Centro de Operações Integradas (COI), em Campinas.

Reunião TRE-SP

Na tarde desta sexta-feira (27) o Plano Eleições 2024 foi apresentado a representantes do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) em reunião realizada na sede da empresa em Campinas.

O Plano Eleições 2024 contempla ações específicas para o dia da votação, como a suspensão dos desligamentos programados para manutenção da rede no período da votação.

Os representantes do TRE-SP conheceram o Centro de Operações Integradas da Neoenergia Elektro, de onde é monitorado todo o sistema elétrico da concessionária.

“ Reuniões como essa são extremamente importantes para termos todos os pontos alinhados e a busca conjunta de um pleito eleitoral de sucesso”, comenta José Luiz Simião dos Santos, secretário de gestão de serviços do TRE-SP.

Durante o processo de votação e apuração, a Neoenergia Elektro trabalhará em regime especial de plantão. No domingo dia 6 de outubro, cerca de 428 profissionais entre engenheiros, técnicos e eletricistas estarão de prontidão para atendimento de eventuais ocorrências que afetem os locais de votação e/ou os locais de transmissão dos dados até a publicação oficial dos resultados.

“Temos trabalhado para garantir a qualidade e a continuidade no fornecimento de energia durante as eleições municipais deste ano. Verificamos todos os circuitos para evitar possíveis interrupções. Além disso, teremos um esquema especial para o dia da votação, com aumento de equipes e posicionamento estratégico dos veículos de plantão”, afirma o superintendente da Neoenergia Elektro, Wilhelm Guilherme.