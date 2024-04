Homenagem: Câmara aprova denominação da Rua Laert José Modé Pereira

Por iniciativa da vereadora Jezebel Silva (PP) e aprovado por unanimidade, o homenageado emprestará nome a via do bairro Residencial Riviera, em Votuporanga/SP.

A 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (8.abr), foi marcada por homenagens a votuporanguenses que marcaram com seu trabalho a história de desenvolvimento do município.

De autoria da vereadora Jezebel Silva (PP), e aprovado por unanimidade, o Projeto de Lei Nº 63/2024, passa a denominar como Rua Laert José Modé Pereira a atual Rua Projetada 10, no Parque Residencial Riviera. A votação foi acompanhada por amigos e familiares presentes no Palácio 8 de Agosto.

Confira o histórico do homenageado

De acordo com o projeto, “Laert José Modé Pereira, nasceu no dia 12 de abril de 1955, em Matão/SP, filho de Laert Bellini Pereira e de Maria Helena Modé Pereira, e residia na Rua Iguassu, bairro Vila Marin, em Votuporanga.

Casou-se com a Senhora Nilda Pianta Pereira, e desse enlace conceberam dois filhos, Jaqueline e Caio, e uma neta, Laura Helena. Laert em sua adolescência estudou na Escola Estadual Doutor ‘José Manoel Lobo’ e também na Escola Estadual Professora ‘Sarah Arnoldi Barbosa’ e na sua juventude graduou-se em Administração de Empresas na FACICA de Votuporanga, hoje, atual Unifev.

No decorrer da sua história de vida, Laert trabalhou por alguns anos na concessionária Marabú de Votuporanga, e anos depois, veio a ser sócio proprietário da tradicional empresa La Som Eletrônica de Votuporanga. Quando era criança, sempre falava que amava ver aviões e quando cresceu, investiu e foi pioneiro no hobby de aeromodelismo em nosso município e região e incentivador do aeromodelismo do rádio amadorismo, também foi membro da COMTEVO (Comissão de TV de Votuporanga) entre outras atividades sociais na comunidade.

Era religioso, frequentava a Paróquia São Bento, foi Ministro Extraordinário da Eucaristia, além de ser um dos membros fundadores das Equipes de Nossa Senhora, juntamente com a sua esposa Nilda. Laertinho como era conhecido deixou no dia 29 de abril de 2021 elucidando um grande um legado, sua dedicação a família e ao bem-estar da comunidade votuporanguense, como empreendedor na criação de uma cultura em valores de solidariedade, religiosidade e comprometimento, transfixando em nossas mentes importantes lembranças, por toda a vida. Pela sua relevante contribuição para o município, entendemos que o nome desse saudoso munícipe seja perpetuado com a denominação de uma via pública em nossa cidade, preservando assim a sua memória para as presentes e futuras gerações”.