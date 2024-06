Gabriel Kenichi brilha com 4 medalhas de pratas no Campeonato Brasileiro de Natação

O Campeonato Brasileiro de Natação para Deficientes Intelectuais, classe Autista, realizado em São Paulo, foi palco de um desempenho notável do atleta Gabriel Kenichi, que conquistou quatro medalhas de prata. Representando a Associação Votuporanguense de Natação (Avonat), Gabriel se destacou em suas provas, mostrando determinação e habilidade excepcionais.

Gabriel, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), competiu com excelência nas seguintes provas:

– 50 metros borboleta

– 50 metros livre

– 100 metros livre

– 200 metros livre

O jovem nadador recebeu apoio crucial da Unifev, da Prefeitura de Votuporanga, da Avonat, além do suporte incondicional de seus pais e amigos. Sua dedicação e desempenho trouxeram grande orgulho para a comunidade de Votuporanga, que celebra suas conquistas como uma inspiração para todos.

A participação de Gabriel Kenichi no campeonato não apenas destaca suas habilidades atléticas, mas também evidencia a importância do apoio e inclusão para atletas com deficiência. Seu sucesso serve como um exemplo de superação e motivação, reafirmando que com o suporte adequado e muita determinação, é possível alcançar grandes resultados.

Parabéns a Gabriel Kenichi por suas conquistas e por representar tão bem sua cidade! Que suas realizações continuem a inspirar muitos outros atletas e a promover a inclusão no esporte.