Votuporanguense renova contrato com o meia Ricardinho até junho de 2022

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou nesta segunda-feira (21), a renovação de contrato do meio-campista Ricardinho. O atleta de 35 anos estendeu seu contrato com o Cav até junho de 2022.

“A expectativa é de fazer um grande trabalho, a gente sabe que continuidade no futebol traz resultados, a gente já viu isso várias vezes acontecendo, e eu estou muito feliz de continuar no Cav e saber que o trabalho também vai continuar. Estou confiante de fazer uma grande Copa Paulista”, disse Ricardinho.

Ricardo de Souza Silva chegou ao Votuporanguense em 2018 para a disputa do Campeonato Paulista Série A2 e no segundo semestre foi campeão da Copa Paulista. No ano passado, após o término da A2, Ricardo foi defender as cores do Barra FC, na segunda divisão de Santa Catarina. Este ano, ele retornou ao Cav para o Paulista A3.

O Votuporanguense chegou às semifinais do Campeonato Paulista Série A3 e agora aguarda a liberação do cronograma da Copa Paulista, compromisso do Pantera no segundo semestre.

Foto Rafael Bento-CAV