NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: novo técnico da Votuporanguense deve ser o já conhecido Rogério Corrêa

A temporada do futebol profissional do Clube Atlético Votuporanguense está começando de fato, a partir de agora. A montagem da comissão técnica (treinador, auxiliares, preparador físico e analistas), gerente de futebol e elenco profissional começou e o pontapé inicial será com o anúncio do novo comandante da Pantera Alvinegra.

E a reportagem do votunews.com.br buscou nos bastidores do clube informações sobre os nomes escolhidos pela diretoria – encabeçada pelo empresário votuporanguense Edilberto Fiorentino – Caskinha. O nome escolhido da direção do clube é um velho conhecido da torcida alvinegra. Claro, a informação carece de confirmação, já que a fonte ouvida pela reportagem preferiu não cravar já a contratação do novo treinador. Mas, o nome deve recair sobre o jovem, porém, experiente técnico Rogério Corrêa – que comandou o clube em 2021 na disputa da série A-3 do Campeonato Paulista daquele ano. Corrêa foi contratado no início da temporada de 2021 e comandou a Votuporanguense em 19 jogos e acumulou nove vitórias, sete empates e três derrotas. O CAV foi eliminado na semifinal da Série A3 pelo Primavera, perdendo em casa e desperdiçando a chance de retornar à segunda divisão estadual um ano após ser rebaixado.

Logo após a brilhante campanha na A3, a diretoria então resolveu renovar o contrato do treinador para a sequência da temporada – em seguida, o CAV disputou a Copa Paulista, Mas, após receber convite irrecusável do Atlético de Goiás, inclusive pagando a multa rescisória, Corrêa despediu-se da Alvinegra para assumir a equipe sub-20 do time goiano.

Nos próximos dias, a diretoria da Alvinegra deve anunciar de forma oficial o nome de Corrêa, que será o responsável direto pela montagem de sua comissão técnica e elenco para disputar a próxima série A3 do futebol paulista.

Ainda de acordo com o que a reportagem apurou, o objetivo dos dirigentes alvinegros é montar uma equipe muito competitiva, mesclando jovens e experientes jogadores e a proposta principal é garantir uma vaga de acesso à série A2 de 2025..

reportagem: www.votunews.com.br