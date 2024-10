Novos membros da diretoria da FEV foram apresentados em uma noite de gala no salão de eventos do Sindicato Rural da cidade

Na noite de ontem (15), o Sindicato Rural de Votuporanga foi palco de um evento marcante que celebrou a apresentação dos novos membros da diretoria da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV). O encontro reuniu autoridades, ex-presidentes da FEV, docentes da Unifev, do Colégio Unifev e coordenadores, destacando a importância da educação na região e o legado construído ao longo dos anos.

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a homenagem aos ex-presidentes da FEV, reconhecendo suas significativas contribuições ao longo dos anos. Cada um deles recebeu um presente em agradecimento por seu papel vital na construção da história da Instituição. As homenagens não se limitaram apenas aos ex-presidentes; ex e atuais docentes da Instituição também foram agraciados, ressaltando o impacto que tiveram na formação de milhares de alunos e na construção do legado educacional do Centro Universitário de Votuporanga e do Colégio Unifev.

“É uma honra estar aqui e ver tantas pessoas dedicadas à educação reunidas em um só lugar. Estamos todos juntos nesta missão de promover uma educação de qualidade e acessível a todos. Vamos trabalhar em equipe, buscar novas parcerias e inovar para garantir que a Fundação continue a ser uma referência para a nossa comunidade”, afirmou o advogado Celso Penha Vasconcelos, que assume a presidência da FEV para o triênio de 2024 a 2027.

Durante a cerimônia, Evanir Peichoto, professora aposentada, expressou sua gratidão pela homenagem recebida. “Sinto-me honrada por este reconhecimento. A Fundação Educacional de Votuporanga sempre foi um pilar fundamental em nossas vidas e na formação de tantos estudantes. O trabalho realizado aqui não é apenas sobre ensinar, mas sobre transformar vidas e construir um futuro melhor”, destacou Evanir, ressaltando a importância da FEV como uma instituição comprometida com a educação de qualidade.

A cerimônia seguiu com a apresentação dos novos integrantes da diretoria, que assumem a missão de conduzir a FEV em um período de transformação e inovação. Os novos membros expressaram seu compromisso em fortalecer a educação, ampliar as oportunidades para os estudantes e incentivar a formação contínua de docentes.

Compondo a mesa de autoridades, estiveram o diretor-presidente da Fundação; o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o diretor-presidente do exercício anterior, Douglas Gianoti; a promotora de Justiça e curadora de fundações, Ana Lúcia de Biazi Pereira Ferreira Silva; o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba; e o presidente da Câmara Municipal, Daniel David.

O evento não só celebrou a nova gestão, mas também reforçou a conexão da FEV com a comunidade. A diretoria reafirmou seu compromisso em ouvir as necessidades da população e em trabalhar colaborativamente para superar os desafios enfrentados na educação. “Estamos prontos para ouvir, aprender e agir. A educação é um trabalho conjunto e contamos com o apoio de todos para construir um futuro promissor para nossos alunos”, enfatizou Gastaldon.

Após as apresentações e homenagens, a Fundação ofereceu um delicioso jantar. A confraternização permitiu que os presentes interagissem, compartilhassem experiências e celebrassem. “Com este evento, a FEV inicia um novo capítulo em sua história, comprometendo-se a continuar seu papel como referência em educação na região e a trabalhar em parceria com a comunidade para superar desafios e construir um futuro promissor. Nada é tão bom que não possa ser melhorado”, finalizou Penha Vasconcelos