Concurso Público de Votuporanga: inscrições se encerram neste sábado

Interessados para concorrer as vagas de diretores, vice-diretores e coordenadores de escolas têm até às 23h59 deste sábado para se candidatar

O período de inscrições para o Concurso Público 1/2023, da Prefeitura de Votuporanga, com vagas de nível superior para diretor de escola, vice-diretor de escola e coordenador pedagógico, se encerra às 23h59 deste sábado (27/5). Reforçando que 78 vagas deverão ser preenchidas.

Para o cargo de diretor são oferecidas 30 vagas com salário base de R$ 6.367,36. Vice-diretor serão 17 vagas com remuneração de R$ 6.064,15 e 31 vagas para coordenador pedagógico, com vencimento de R$ 5.775,38.

Os interessados em realizar as inscrições devem se candidatar pelo site da empresa organizadora do concurso www.consulpam.com.br, lembrando que a inscrição só será efetuada após confirmação do pagamento do boleto no valor de R$75,00.

Etapas das avaliações

O concurso é formado por três etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova de títulos, de caráter classificatório; e avaliação psicológica, de caráter eliminatório.

As provas objetiva e de títulos estão previstas para serem realizadas no dia 18 de junho. As avaliações psicológicas estão programadas entre os dias 12 e 14 de julho. Lembrando que as datas estão sujeitas a alterações e que os candidatos devem acompanhar a publicação de editais no site da empresa, onde também serão informados sobre locais e horários da aplicação das provas.

Se julgar necessário, o candidato pode entrar em contato com o setor de Coordenação de Concurso do Instituto Consulpam, por meio dos telefones (85)3224-9369 e (85) 9957-9369 (WhatsApp) ou pelo chat disponível no site.