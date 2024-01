Animal de aproximadamente um ano foi atropelado no dia 9 de janeiro e apresentou diversas escoriações no corpo, mas recebeu os cuidados no Zoológico Municipal de São José do Rio Preto

A onça de aproximadamente um ano foi atropelada no dia 9 de janeiro e apresentou diversas escoriações no corpo. O animal foi encaminhado ao Zoológico Municipal de São José do Rio Preto (SP), onde recebeu os cuidados necessários durante 16 dias.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a soltura foi feita na Estação Ecológica de Paulo de Faria, local escolhido pela segurança, possibilidade do animal encontrar alimentos, abrigo e se reproduzir.

A ação foi feita pela Polícia Ambiental, em parceria com veterinário e biólogos da zoológico de Rio Preto.