A terceira divisão estadual repetirá os protocolos das Séries A1 e A2. As cidades que estão na fase vermelha ou laranja do Plano São Paulo não poderão receber partidas. No momento, entre os participantes, Comercial e Batatais estão impedidos de mandar jogos no Palma Travassos, em Ribeirão Preto, e Oswaldo Scatena, em Batatais, respectivamente. Todas os duelos serão transmitidos pela FPF TV e não terão presença de público.

A A3 havia sido paralisada na 11ª rodada, em meados de março, por conta da pandemia do novo coronavírus. O Noroeste é o líder da competição, com 26 pontos. EC São Bernardo, Velo Clube, Capivariano, Comercial, Batatais, Linense e Desportivo Brasil completam o G-8, grupo dos que classificam ao mata-mata. Lá embaixo, Marília e Paulista estão na zona de rebaixamento.

Veja os jogos da 12ª rodada:

18 de setembro

15h Primavera x Velo Clube, em Indaiatuba

15h EC São Bernardo x Desportivo Brasil, em São Bernardo do Campo

15h Rio Preto x Capivariano, em São José do Rio Preto

17h Barretos x Linense, em Barretos

19 de setembro