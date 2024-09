Copa Paulista: Capivariano perde peça importante contra a Votuporanguense

Capivari, SP, 09 (SP) – O Capivariano saiu derrotado da partida de ida das quartas de final da Copa Paulista contra a Votuporanguense no último sábado, e para a decisão da vaga, perderá também uma peça importante da equipe: o seu próprio treinador.

Aos 43 minutos do segundo tempo, o técnico Élio Sizenando, comandante do Leão da Sorocabana, foi expulso pela equipe de arbitragem de forma direta. Como relatado na súmula da partida na Arena Capivari, a punição aconteceu após o treinador fazer gestos de socos no ar e direcionar ofensas à árbitra Marianna Nanni Batalha.

Precisando vencer fora de casa no jogo de volta para se manter vivo na competição, o Capivariano não poderá contar com seu técnico à beira do gramado.

AGENDA DO CAPIVARIANO

Com o 1 a 0 sofrido no duelo de ida, a situação do Capivariano ficou mais complicada para a decisão na Arena Plínio Marin, no próximo sábado, às 18h. Caso vença por um gol de diferença, o classificado será decidido nos pênaltis, enquanto a vaga no tempo normal será garantida com um triunfo por dois gols ou mais de vantagem sobre a Votuporanguense.

