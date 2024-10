Programação tratou de diversas temáticas; palestras foram ministradas no Centro de Convenções e na Cidade Universitária

O Fórum Jurídico 2024 da Unifev foi realizado entre segunda e quarta-feira (21 a 23 outubro) com a presença de palestrantes de destaque no Direito, no auditório da Cidade Universitária e no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

A abertura oficial do evento, no período da manhã, contou com a palestra do Prof. Me. Rodrigo Bertolozzi, que falou sobre o planejamento trabalhista e os impactos para o empreendedor. Na sequência, o Prof. Esp. José Jair de Oliveira Junior destacou a importância da revisão dos contratos bancários.

O coordenador do curso de Direito, Prof. Esp. Fernando Guastini, destacou a presença de juristas que contribuíram com suas experiências e relatos durante o Fórum. “É uma oportunidade única para aprofundarmos nossos conhecimentos, ampliarmos nossa visão de mundo e fortalecermos o nosso compromisso com a justiça. Vivemos em um momento histórico em que o direito desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e equitativa”.

Durante a noite no Centro de Convenções, palestras foram ministradas pelos advogados: Dra. Débora de Souza Fernandes, que falou sobre crime de adultério e reconhecimento de famílias simultâneas; o Prof. Me. Fabiano Lourenço da Silva, abordando as execuções rurais: causas e efeitos; e pelo Dr. André Gardesani, falando sobre direitos humanos e literatura: reflexões teóricas e perspectivas.

As temáticas abordadas durante o Fórum Jurídico são desafiadoras, ressaltou o reitor da Unifev, o Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon. “O direito, assim como a sociedade, está em constante evolução. É preciso que estejamos atentos às novas demandas e desafios, buscando sempre conciliar tradição e inovação. Acredito que este evento será um marco em nossa jornada acadêmica, proporcionando a oportunidade de ampliarmos nossos conhecimentos junto à comunidade jurídica”.

Em sua fala, o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, disse que o objetivo do evento foi trazer palestrantes de diversas regiões do país e em diferentes áreas de atuação. “Estamos proporcionando aos nossos alunos uma visão mais ampla e abrangente. Essa diversidade de experiências enriquecerá a formação dos alunos e os preparará para os desafios do mercado de trabalho. Meu compromisso é acompanhar o desenvolvimento do curso, garantindo que ele continue sendo referência em nossa região. Tenho certeza de que, juntos, construiremos um futuro ainda mais brilhante para o curso de direito na Unifev”, pontuou o presidente.

O Fórum Jurídico se estende até esta quarta-feira (23/10), oferecendo uma programação diversificada para os acadêmicos.