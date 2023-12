Guto Mistilides, formado há quatro anos em Arquitetura e Urbanismo pela Unifev já assina projetos de palcos em Portugal e Arábia Saudita

Ao longo de seus mais de 55 anos, a Unifev coleciona milhares de histórias de transformações de vidas, prova disso é o sucesso de seus egressos, que alçam voos impressionantes e se destacam nas mais variadas áreas de atuação profissional.

O egresso do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev, Guto Mistilides, formou-se em 2018 e desde então vem obtendo destaque em sua carreira como arquiteto no segmento dos grandes festivais de música.

O empresário de 31 anos conta que as suas escolhas profissionais foram fortemente alicerçadas em duas grandes paixões, a música e a arquitetura. “Antes de iniciar a minha jornada pela faculdade, eu era DJ, me aventurava na música e nos eventos, e ao mesmo tempo trabalhava em um escritório de arquitetura, absorvendo conhecimentos na construção civil. Naquela época, já ficava atento quando saia para tocar nas festas, analisava e notava a carência estrutural nos eventos e que foram melhorando com o passar do tempo. Sempre gostei do segmento e já pesquisava sobre”.

Alguns anos se passaram, Guto ingressou como aluno de Arquitetura da Unifev, e foi a partir do 3º ano que intensificou os estudos no segmento, apostando nesse nicho, até então pouco explorado. Percebeu ali uma excelente oportunidade para suprir a demanda e colocar-se como referência no mercado de produção de maquetes físicas para lançamentos de projetos de palcos dos maiores festivais de música do país. “Desde então, venho criando projetos pelo Brasil e mundo afora, com participações em projetos no exterior como Portugal e Jeddah, na Arábia Saudita. Recentemente tive a oportunidade incrível de trabalhar no Rock in Rio, no The Town, no Museo do Flamengo no Rio de Janeiro, e agora recentemente, nosso primeiro projeto em um navio, em alto mar. São projetos desafiadores que moldam a minha trajetória e me levaram a lugares inimagináveis”, afirma.

Com extensa experiência no segmento, há três anos, o empresário inaugurou o Stage Model Arquitetura, Cenografia e Maquetes Físicas com sede no município de Jales, São Paulo. A capacidade de formar um time sólido e competente também levou Guto a consolidar-se nessa esfera. “Somos uma equipe de oito pessoas. Além de mim, o Gabriel Rodz, um de nossos programadores e os nossos três arquitetos – Letícia Mioto, Lucas Oliveira e Thais Mattos são egressos da Unifev. O Bryan e a Luiza são aprendizes em arquitetura, mas iniciarão a graduação na Unifev em breve”, explica Guto.

O escritório elabora projetos que vão desde criação até a execução final dos grandes shows, e que passam por diversas etapas, dentre elas o desenvolvimento conceitual, estrutura, definição de materiais a serem utilizados, e muitas outras, detalha Guto. “Nós nos especializamos em palcos e atuamos na infraestrutura geral desses eventos. Hoje, contamos com parceiros em todas as regiões do país, fornecedores que fazem a sublocação da estrutura para a montagem do palco dos shows e eventos. Nós também fazemos maquetes no escritório. Graças à Unifev, eu consegui montar a minha maquetaria”.

Alcançar o êxito profissional requer foco e dedicação que começam já na sala de aula. Durante a formação acadêmica, as oportunidades oferecidas pela graduação aproximam ainda mais o estudante da futura profissão. A área da arquitetura na Unifev é referência em ensino e infraestrutura, diferenciais que refletem na rápida inserção do egresso no mercado de trabalho. “Todas essas conquistas são resultado de um processo constante de evolução, e agradeço imensamente a Unifev por proporcionar um ambiente único de aprendizado. Os mestres inspiradores da faculdade foram fundamentais para desenvolver meu lado criativo. A Unifev não foi apenas um caminho acadêmico, mas uma jornada que impulsionou minha paixão pela arquitetura, abrindo portas para experiências únicas”, frisou o empresário.

Para o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, os desafios persistem na trajetória dos egressos. Mas, assim como Guto, eles são detentores de duas qualidades fundamentais, coragem e determinação. “A caminhada durante a formação profissional é o marco para o início de uma carreira de sucesso. E compreender que a Unifev faz parte dessas histórias exitosas, nos enchem de satisfação”!