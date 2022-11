Festival de encerramento do Cemei Elza Maria arrecada mais de 400 litros de leite para o Fundo Social

Apresentação dos alunos foi com o tema ‘A Bela e a Fera’; pais e familiares doaram voluntariamente um litro de leite.

Depois de anos atípicos, por conta da pandemia da Covid-19, alunos das escolas municipais de Votuporanga voltaram a encerrar o ano letivo com os tradicionais festivais de fim de ano no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.

A primeira escola municipal a realizar o evento foi o Cemei “Profª Elza Maria de Souza Fava Figueira”. Com o tema ‘A Bela e a Fera’, alunos do Maternal II, Pré I e Pré II, apresentaram as clássicas coreografias entre a contação da história promovida pelos professores. Na plateia, pais e familiares, além de prestigiarem as crianças, também colaboraram com a doação de leite na entrada; no total foram arrecadados 440 litros e destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

“O espetáculo nos trouxe de volta a alegria e o encanto de vermos nossas crianças no palco do Centro de Convenções, com os familiares na plateia, prestigiando lindos espetáculos”, disse o secretário da Educação, Marcelo Batista.

Rose Seba, presidente do Fundo Social e primeira dama, parabeniza a ação voluntária. “Toda doação é bem-vinda, principalmente quando parte de uma iniciativa espontânea. Além do espetáculo em si, apresentado pelas crianças, a solidariedade também esteve em cena”.

Na programação dos próximos eventos, voltados aos familiares dos alunos do Maternal II, Pré I e II, estão as apresentações dos CEMEIS “Profª Maria Aparecida Barbosa Terruel” e “Profª Orozília do Carmo Ferreira”, nos dias 11 e 29 deste mês às 20h e 19h30, respectivamente, também no Centro de Convenções. Diário de Votuporanga