Tradicional evento foi realizado entre os dias 21 e 24 de outubro, oferecendo programação que incluiu oficinas de teatro, caricatura, fotografia, entre outras atividades

O curso de Publicidade e Propaganda da Unifev promoveu nesta semana, entre 21 e 24 de outubro, a XXIII edição da Semana de Comunicação e Linguagens (Semancol), que ocupou diversos espaços do Câmpus Centro.

Com uma programação variada de atividades, a semana acadêmica ofereceu oficinas de teatro, caricatura, fotografia, animação no Photoshop e uma imersão na publicidade gastronômica, em parceria com o curso de Nutrição. A jornada incluiu ainda jogos de boardgames (tabuleiros) e finalizou com uma festa de confraternização com a premiação do “The Oscar”, reconhecendo os melhores trabalhos.

Para a Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda, o evento promoveu a integração e o compartilhamento de experiências criativas por meio de diversas oficinas, com a participação de alunos, professores e profissionais da área. “A Semancol cumpriu um papel importante no fortalecimento da relação da teoria aprendida em sala de aula com a prática profissional”.

A relevância da interação entre a academia e o mercado de trabalho foi destacada pelo Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, reitor da Instituição. “A Semana de Comunicação é a prova de que estamos atentos às demandas do setor produtivo. Ao promover encontros entre a comunidade acadêmica e profissionais, contribuímos com a formação dos nossos alunos para o mercado”.

Celso Penha Vasconcelos, diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, ressaltou a importância do evento na formação dos futuros profissionais da comunicação. “A Semancol é um espaço de inovação, onde nossos alunos tiveram a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, experimentando novas ferramentas e desenvolvendo projetos criativos, que os preparam para os desafios de um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico”.