Força Tática prende dois ladrões que escalaram muro e invadiram condomínio em Votuporanga

Policiais militares da Força Tática de Votuporanga prenderam nesta segunda-feira, dia 20, dois indivíduos que estavam praticando furtos na zona norte da cidade.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews, durante patrulhamento tático pela zona norte, a equipe tomou ciência de que indivíduos em atitude suspeita teriam adentrado um condomínio residencial localizado no Bairro Parque das Nações, através de escalada do muro de proteção, sendo de imediato direcionado o patrulhamento.

No local dos fatos, a equipe policial iniciou varredura no interior do condomínio, localizando e prendendo em flagrante os indivíduos E. – 23 anos) e A – 41 anos), o qual carregavam objetos furtados e ferramentas utilizadas na prática do crime.

Os ladrões receberam voz de prisão, foram conduzidos à Central de Flagrantes, sendo ratificada as prisões pela autoridade policial, recolhendo-os a carceragem local, ficando ambos à disposição da justiça.

Reportagem/Votunews