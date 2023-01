Vítima de acidente morre no hospital após nove dias internado

Um homem de 34 anos morreu no hospital nesta terça-feira (17) após nove dias internado devido a um acidente automobilístico, ocorrido no último dia 8 de janeiro. Na oportunidade, Flávio Augusto Belini foi encontrado por uma testemunha caído em uma via do Parque Quinta das Paineiras, em Rio Preto. De acordo com informações do boletim de ocorrência, era por volta de 9h40 daquele dia, quando policiais militares foram acionados ao local.

Quando chegaram, já observaram uma ambulância do Resgate do Corpo de Bombeiros prestando atendimento à vítima. Ele foi encontrado por um rapaz que passava pelo local e o viu caído próximo a uma moto NX-4 Falcon vermelha. Não há informações, no entanto, sobre o que teria acontecido, pois o motociclista estava inconsciente e foi levado em estado grave para o Hospital de Base.

A perícia técnica compareceu ao local e a mãe da vítima foi avisada sobre o acidente. Era 15h36, quando a Central de Flagrantes recebeu e-mail da instituição de saúde comunicando a morte do motociclista. Foi expedida requisição para exame necroscópico da vítima no IML.

jornaldointerior.net