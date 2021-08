Força Tática da PM de Votuporanga prende mulher procurada pela Justiça por tráfico de drogas

Uma traficante de 24 anos procurada pela Justiça foi presa pela Polícia Militar de Votuporanga. Foi durante patrulhamento de FORCA TÁTICA 316, combatendo Tráfico de Drogas e demais ilícitos, pela Comunidade do Matarazzo, Zona Sul de Votuporanga, quando ao realizar incursão nas vielas da referida comunidade, a equipe logrou êxito a mulher já conhecida nos meios policiais por seu envolvimento com Tráfico de Drogas, inclusive a equipe tinha conhecimento de um mandado de prisão preventiva pelo crime do ART 33 da lei 11.343/06 em seu desfavor.

Diante ao exposto, foi proferida a voz de prisão, sendo conduzida à Central de Polícia Judiciária, onde a Autoridade Policial tomou ciência dos fatos, permanecendo presa e encaminhada à Cadeia Pública de Nhandeara para o acerto de contas com a LEI. votutudo