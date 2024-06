Motociclista de 19 anos morre após colisão com caminhão

Um motociclista de 19 anos, identificado como João Vitor Souza de Freitas, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira (4) em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações, a colisão aconteceu na Avenida Solo Varginha, sentido bairro. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente. O vídeo mostra o caminhão fazendo uma conversão à esquerda quando atinge o motociclista, que seguia no mesmo sentido. Com o impacto, a vítima cai na pista e acaba sendo atropelada pelo próprio veículo.

João Vitor foi socorrido e levado ao Hospital de Base (HB), mas não resistiu aos ferimentos. A motocicleta ficou completamente destruída.

A perícia foi acionada para determinar as causas do acidente.